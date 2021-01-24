США "бросили в шредер" мирную инициативу России

Владимир Путин неоднократно предлагал представителям американской администрации идеи о сотрудничестве, но все они были похоронены. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Россия 1".

В интервью Павлу Зарубину, ведущему программы "Москва. Кремль Путин" Песков напомнил, что в ходе встречи с Дональдом Трампом Путин предложил сотрудничество в деловой сфере.

"Путин предложил – хорошо, мы не можем двигаться в политике, давайте двигаться в прагматике, деловые круги. Рабочая группа деловых кругов. Давайте сделаем, пусть работает. Но мы не можем молчать и не говорить друг с другом. Ок, говорит президент США. Дальше ничего, идея, так сказать, была похоронена", – рассказал Песков.

Позже в Россию приехал советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Тогда ему предложили проект совместного заявления двух президентов о стратегической стабильности и недопустимости ядерной войны.

"Тема, против которой вообще возразить что-то невозможно. Болтон принимает этот проект документа и увозит его. Такое ощущение, что его бросили в шредер, даже не рассматривая", – сказал Песков.

Однако, добавил он, Владимир Путин "постоянно продолжает выступать с этими инициативами".