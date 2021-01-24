Формула-1. Россиянин Шварцман будет тестировать болиды Ferrari

Российский пилот "Формулы-2" Роберт Шварцман станет одним из семи гонщиков, который примет участие в предсезонных тестах итальянской команды "Формулы-1" Ferrari. Об этом сообщает пресс-служба "Скудерии".

Помимо Шварцмана в тестированиях также будут задействованы основные пилоты – Шарль Леклер и Карлос Сайнс-младший, а также пилоты академии команды. Среди них Мик Шумахер, Маркус Армстронг, Каллум Айлотт и Жулиано Алези.

Тесты Шварцмана назначены на 25 января.

Напомним, что по итогам предыдущего сезона "Формулы-2" россиянин занял четвертое место. В сезоне-2021 он продолжит свои выступления в том же чемпионате.