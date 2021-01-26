"Формула-1". Россиянин Шварцман успешно протестировал болид Ferrari

Российский пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман принял участие в тестах болида Ferarri. Заезды проводились в итальянском Фьорано. Россиянин превзошел свой предыдущий результат.

Шварцман проехал на болиде образца 2018 года порядка 50 кругов, улучшив свои сентябрьские показатели более чем на две секунды. Сам Роберт признался: "Пилотировать болид Ferrari – большая привилегия. Должен признаться, что я начал скучать по этому ощущению. Надеюсь, что я хорошо сделал то, о чем меня и просили".

"В болиде и с командой я почувствовал себя комфортно достаточно быстро, – признается Шварцман пресс-службе Ferrari – Все пройденные мной круги были хорошими. Теперь мне сфокусироваться на "Формуле-2" с Prema. Но, надеюсь, что я снова получу возможность сесть за руль Ferrari как можно скорее".

Напомним, что по итогам предыдущего сезона "Ф2" Шварцман в личном зачете занял четвертое место.