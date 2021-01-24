"Спартак" хочет приобрести у "Црвены Звезды" Николича

Столичный футбольный "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника белградской "Црвены Звезды" Велько Николича. Представители российского клуба хотят совершить покупку уже в нынешнее трансферное окно.

За 21-летнего игрока средней линии поля в "Спартаке" готовы заплатить пять миллионов евро. Однако в клубе из Белграда хотят выручить с продажи своего футболиста не менее шести миллионов евро, сообщает MozzartSport.Com.

В то же время по информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Николича оценивается в три миллиона евро.

В текущем сезоне Николич провел в составе "Црвены Звезды" 28 матчей, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами.