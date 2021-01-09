"Спартак" договорился с ПСВ о переходе Йоррита Хендрикса

Полузащитник нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. В услугах 25-летнего хавбека заинтересован московский "Спартак".

"Договоренности между клубами и игроком достигнуты, – сообщил директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов, слова которого приводит "Чемпионат.com". – Заключение сделки зависит от медосмотра".

Хендрикс – воспитанник ПСВ, в составе основной команды которого принял участие в 239 играх во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач. Также на его счету одна игра за сборную Нидерландов.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость полузащитника в четыре миллиона евро.