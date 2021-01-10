Голландец Хендрикс скоро станет игроком "Спартака"

Первым новичком "Спартака" в зимнее трансферное окно станет полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс. В ближайшее время переход 25-летнего голландца будет завершен.

Выступающий на позиции опорного полузащитника Хендрикс является воспитанником ПСВ и всю карьеру провел в Эйндховене. Контракт Йоррита истекает летом, и клуб решил продать футболиста. Ориентировочная цена – до 1 миллиона евро. Возможно, Хендриксу придется пропустить запланированный на воскресенье матч с "Аяксом".

На протяжении восьми сезонов Хендрикс был игроком основного состава ПСВ. В текущем чемпионате на счету Йоррита 9 встреч. Будущий спартаковец сыграл один матч в составе первой сборной Голландии.