Хендрикс присоединится к "Спартаку" 14 января

Полузащитник нидерландского футбольного клуба ПСВ Йоррит Хендрикс в ближайшее время присоединится к московскому "Спартаку". 14 января 25-летний игрок прилетит в Дубай, где красно-белые проведут первый подготовительный сбор. Об этом сообщила пресс-служба голландской команды.

ПСВ подтвердил переход Хендрикса в московский "Спартак". После медобследовования Йоррит должен будет подписать контракт с красно-белыми. "В жизни наступает время, когда нужно уходить… С нетерпением жду нового приключения в топ-клубе, где меня ждет очень сильная конкуренция", – цитирует футболиста официальный сайт ПСВ.

Хендрикс выступал за голландскую команду с 2013 года. Он провел 239 игр в составе ПСВ. В нынешнем сезоне в его активе 16 матчей, в которых он не сумел отметиться результативными действиями.