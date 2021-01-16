Тедеско : Хендрикс играл в топ-клубе и провел много матчей в Лиге чемпионов

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о Йоррите Хендриксе, который перешел в стан "красно-белых" из нидерландского ПСВ.

В субботу 25-летний хавбек прошел медицинское обследование и подписал со столичной командой долгосрочный контракт, подробности которого не разглашаются.

"Хендрикс – известный игрок, хорошо оснащенный технически, – приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартака". – Он играл в топ-клубе и провел много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним".

Напомним, Хендрикс – воспитанник ПСВ, в составе основной команды которого принял участие в 239 играх во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач. Также на его счету одна игра за сборную Нидерландов.