16 января 2021 21:00

"Спартак" объявил о переходе Хендрикса из ПСВ

Йоррит Хендрикс

Йоррит Хендрикс
spartak.com

Полузащитник нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в российской премьер-лиге. 25-летний хавбек подписал с московским "Спартаком" долгосрочный контракт.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", футболист в самое ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборе в Дубае.

Подробности, как соглашения с Хендриксом, так и сделки не разглашаются. По информации портала transfermarkt.de, клуб из Эйндховена выручил на продаже игрока порядка 700 тысяч евро. При этом стоимость футболиста оценивается в четыре миллиона евро.

Хендрикс – воспитанник ПСВ, в составе основной команды которого принял участие в 239 играх во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач. Также на его счету одна игра за сборную Нидерландов.

спорт футбол премьер-лига Россия футбол новости Йоррит Хендрикс Спартак футбол чемпионат России футбол