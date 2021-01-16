"Спартак" объявил о переходе Хендрикса из ПСВ

Полузащитник нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в российской премьер-лиге. 25-летний хавбек подписал с московским "Спартаком" долгосрочный контракт.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", футболист в самое ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборе в Дубае.

Официально: Йоррит Хендрикс – игрок «Спартака» ����⚪️



Голландский полузащитник успешно прошёл медосмотр и подписал с нашим клубом долгосрочный контракт ✅#ДавайГромче ���� — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021

Подробности, как соглашения с Хендриксом, так и сделки не разглашаются. По информации портала transfermarkt.de, клуб из Эйндховена выручил на продаже игрока порядка 700 тысяч евро. При этом стоимость футболиста оценивается в четыре миллиона евро.

Хендрикс – воспитанник ПСВ, в составе основной команды которого принял участие в 239 играх во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач. Также на его счету одна игра за сборную Нидерландов.