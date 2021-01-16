Новичок "Спартака" Хендрикс: не терпится сыграть за этот великий клуб

Нидерландский полузащитник Йоррит Хендрикс прокомментировал переход в московский футбольный клуб "Спартак", с которым он подписал долгосрочное соглашение.

"Новая глава – "Спартак". Очень счастлив этому переходу, – написал Хендрикс в Instagram. – Мне не терпится сыграть за этот прекрасный великий клуб".

Напомним, В субботу 25-летний хавбек прошел медицинское обследование и подписал со столичной командой контракт, подробности которого не разглашаются.

Хендрикс – воспитанник ПСВ, в составе основной команды которого принял участие в 239 играх во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач. Также на его счету одна игра за сборную Нидерландов.