"Ювентус" переиграл "Болонью" и вышел на четвертое место в Серии "А"

В матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу "Ювентус" на поле домашней арены в Турине обыграл команду "Болонья", отправив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0.

У победителей встречи голами отметились Артур и Уэстон Маккенни, забившие на 15-й и 71-й минутах соответственно. Форвард Криштиану Роналду записал на свой счет одну результативную передачу.

"Ювентус" одержал четвертую победу в последних пяти матчах и с 36 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Болонья" расположилась на 13-й строчке, имея в активе 20 баллов.