Роналду отметился голом в победной игре с "Ромой"

Футболисты туринского "Ювентуса" в рамках 21-го тура чемпионата Италии принимали на своем стадионе "Рому". Хозяева поля обыграли гостей со счетом 2:0. Один из мячей оказался в активе лидера "Старой синьоры" Криштиану Роналду.

Португальский форвард отличился на 13-й минуте. После перерыва "Ювентус" упрочил преимущество благодаря голу защитника "Ромы" Ибаньеса в собственные ворота (69-я).

Туринский клуб поднялся на третье место в Серии А, набрав 42 очка. "Рома" с 40 баллами опустилась на четвертую строчку.