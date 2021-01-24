Спасенная от утилизации атомная подлодка стала экспонатом

Необычный экспонат. В деревне Никульское обрела последнюю стоянку легендарная советская атомная подлодка К-19. 28-метровая рубка субмарины стоит на берегу водохранилища. Её спас от утилизации местный житель – бывший подводник.

Глядя на всплывший в лесах Подмосковья атомный подводный ракетоносец, поневоле сомневаешься, правда ли ты в деревне под Мытищами, или уже на берегу Северного Ледовитого океана.

"Грызя скалистый берег, за пирсом пирс, могила за могилой, Мы покорили дикий Север", – напевает бывший старший матрос, кок АПЛ К-19 Владимир Романов.

Ту самую, известную на весь мир подлодку, которой посвящён голливудский боевик "К-19. Оставляющая вдов", пришвартовал на берегу Пяловского водохранилища её бывший матрос. Владимир Романов – литовский бизнесмен. В 2013-м, эмигрировав в Россию, потерял всё: банк, заводы, футбольные клубы. А последние деньги потратил на то, чтобы выкупить боевую рубку К-19, когда лодку утилизировали в Северодвинске.

- Вы считали, сколько на круг вообще денег ушло?

- Под полмиллиона.

- Под полмиллиона долларов?

- Долларов, да.

- Это был первый ракетный крейсер атомный?

- Атомный, конечно, это первый. К нам приезжали, я могу вам их фамилии назвать, вы удивитесь, от Сахарова до Устинова!

1959 год. Сверхсекретную К-19 спешно строили всем советским оборонпромом, чтобы было чем ответить на появление новейшей американской подлодки "Джордж Вашингтон". Всё впервые. Водоизмещение 5300 тонн, экипаж 140 человек. Прямо в рубке, в трёх шахтах – мегатонные баллистические ракеты суммарной мощностью в 150 Хиросим. И в первый же поход летом 1961-го – только сегодня об этом стало можно говорить – смертоносная субмарина скрытно обогнула побережье США.

"Мы прошли возле Америки, никто нас и не заметил, что мы там шли. Они думали, что в СССР такого нет", – рассказал бывший старшина 2-й статьи, электрик носовых АПЛ К-19 Виктор Стрелец.

Старшина второй статьи Виктор Стрелец и матрос Геннадий Еськин – члены того самого экипажа, что ценой собственных жизней предотвратил в 61-м глобальную термоядерную катастрофу. Восемь их сослуживцев похоронены в свинцовых саркофагах на Кузьминском кладбище.

"Коля Савкин, хоть и говорят – матрос, владел искусством сварки, тут разговора нет. Варил прямо в реакторе. Если бы дизельные лодки не подошли, через сутки – до свидания, нас уже не было бы", – вспоминает Виктор Стрелец.

4 июля в 4.15 утра лопнула трубка охлаждения реактора, активная зона раскалилась, дозиметры тут же зашкалило.

К-19 была обездвижена в Норвежском море, прямо напротив военной базы НАТО. Надвигался Карибский кризис.

Взрыв у берегов Норвегии подлодки, имеющей на борту 150 потенциальных Хиросим, мог спровоцировать начало Третьей мировой войны. А причина – простой конструкторский просчёт – отсутствие аварийной системы охлаждения. Матросам пришлось приваривать трубки прямо к фонящему радиацией реактору.

- Как выбирали людей, которые войдут в реактор?

- Ну, во-первых, это спецтрюмные 6-го реакторного отсека, которые обслуживают этот реактор.

- Кто-то отказался?

- Нет.

Хотя знали, что идут на верную смерть. По словам ветеранов К-19, это – единственный момент, правдиво показанный в фильме с Харрисоном Фордом. Ни бунта на корабле, ни ареста капитана не было.

"Не было таких фактов! Давай, там, командира прикуем наручниками. Матрос пьяный сидит чуть ли не на реакторе. ВСЁ ВРАНЬЁ! Задницы ещё хочет голые, чтоб мы показывали, да?!" – возмущен бывший матрос, трюмный машинист АПЛ К-19 Евгений Еськин.

У всех выживших при аварии подводников взяли подписки о неразглашении, режим строжайшей секретности продлился долгих 30 лет, а тем, кто находился в больницах на излечении от лучевой болезни, писали диагноз "астеновегетативный синдром". То есть, попросту депрессия. Как невесело шутили сами моряки: мы просто психи. Никаких выплат никто из них не получил.

Саму подводную лодку дезактивировали и вернули в строй. За годы службы она прошла 330 тысяч миль под водой – раз в восемь больше жульверновского "Наутилуса".

"Боевая задача у нас была – свой квадрат, Мы выходили в этот квадрат и атаковали Британские острова. Ну, после нашей атаки там мы спрашивали: "А что остаётся? – Ну, говорят, не представляете, даже песка не будет, одни камни", – рассказал Владимир Романов.

И опять были аварии, столкновения и пожары. При различных ЧП на первом ракетном атомном подводном крейсере погибло несколько десятков моряков. Устанавливая рубку К-19 как памятник героям-подводникам, Владимир Романов выкупил участок земли в деревне Никульское. От экскурсий отбоя нет.

- У вас есть планы сделать внутри музей?

- Уже нет, потому что не хотят посёлок, деревенские ребята не хотят.

Романов опасается, что рубку теперь придётся переносить. Плавание К-19, видимо, до сих пор не закончено.