Инцидент в британском парламенте: не пожар, а выброс пара

Дым или белый пар над зданием Вестминстерского дворца в центре Лондона не был результатом пожара. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к экстренным службам британской столицы.

Ранее было опубликовано видео очевидцев с предположением, что в здании британского парламента произошел пожар. Сообщалось, что сработала пожарная сигнализация.

По словам источника, пожара, насколько ему известно, не было, а пожарная сигнализация могла сработать по ряду причин. В противопожарной службе также заявили, что не слышали о пожаре в здании. По словам сотрудника аппарата британской Палаты общин, случившееся было выбросом пара, а сигнализация могла сработать из-за ошибки.

#BREAKING: Westminster fire: Smoke seen rising from Houses of Parliament in London as alarm sounds.#London #uk #westminster #England #fire pic.twitter.com/I60UmEYyKi