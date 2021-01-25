25 января российские студенты отмечают свой праздник — Татьянин день. Именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет.

В 1791 году также 25 января при университете освятили домовой храм – во имя святой мученицы Татьяны. В этот день почитают раннехристианскую мученицу, приходившую на помощь больным, бедным и обездоленным; за свою веру она поплатилась смертной казнью 25 января. Она считается покровительницей студентов.

На понедельник запланирована встреча студентов с президентом России. МГУ в этот день проведет традиционное торжественное заседание и вручение дипломов лауреатам премий имени Ломоносова и Шувалова.

Также в Татьянин день состоится фестиваль "Спортивная студенческая ночь", центральной площадкой которого станет каток на Красной площади. Для участников и зрителей запланированы физкультурно-спортивные мероприятия, мастер-классы с участием известных спортсменов и культурная программа.

Институт Пушкина представит первые результаты студенческой акции "Емеля, не ленись" о самых неуместных заимствованиях в русском языке, сообщает ТАСС.