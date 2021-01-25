Три человека погибли в аварии на востоке Подмосковья

Три человека погибли в столкновении двух легковых автомобилей в окрестностях подмосковного Ликино-Дулева, сообщили очевидцы аварии. В региональном управлении МВД подтвердили эту информацию.

ДТП произошло около 09:20 25 января недалеко от деревни Губино – на 15-м километре дороги, соединяющей Ликино-Дулево с поселком Шатурторф, лоб в лоб столкнулись Kia и Skoda. Жертвами аварии стали три человека, машины получили серьезные повреждения.

Утром того же дня еще один человек погиб в ДТП с участием Kia и "Лады" у деревни Игнатово в Орехово-Зуевском районе. Одного пострадавшего доставили в больницу.