Четыре человека погибли в аварии с фурой под Мурманском

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Полярными Зорями в Мурманской области. Авария произошла в метель, водитель иномарки при повороте не снизил скорость. Выезд на встречную полосу привел к столкновению с фурой.

"Фольксваген Поло" ехал со стороны города Кандалакша к Мурманску, передает ГТРК "Мурман", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1" и "Россия 24". Из-за метели водитель не справился с управление транспортного средства, машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком "Ивеко" с полуприцепом.

Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, в аварии погибли все находящиеся в салоне иномарки – водитель и три пассажира. По факту ДТП начата проверка.