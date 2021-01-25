Хирурги спасли лицо женщине, которой в аварии оторвало челюсть и язык

Красноярские хирурги восстановили лицо женщине, попавшей в ДТП. Перед новогодними праздниками она попала в аварию, в которой ей оторвало язык и челюсть.

Пострадавшую в коме санавиацией доставили в краевую клиническую больницу. В течение пяти часов челюстно-лицевые хирурги "собирали" по косточкам лицо. Врачам предстояло помимо сбора костей черепа, пришить язык и заново поставить на место челюсть, а также соединить нервы и сосуды. В довершении формировалась полость рта.

В настоящее время пациента идет на поправку, операцию провели успешно, сообщает ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Женщине начали восстановительную терапию.