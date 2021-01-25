Ледяная глыба рухнула рядом с девушкой в центре Пензы

Жительница Пензы чудом избежала серьезных травм во время прогулки по улице в центре Пензы. Он слегка притормозила, чтобы надеть медицинскую маску, и в этот момент с крыши упала глыба льда.

На записи с камеры регистратора видно, что инцидент произошел около полудня 24 января на улице Володарского. От места падения льда пешехода отделяло менее метра.

Местные жители обратили внимание на невозмутимость девушки: после падения льдины она как ни в чем не бывало продолжила движение по опасному тротуару.

"А она любит поиграть в русскую рулетку", – пошутили пользователи соцсетей.