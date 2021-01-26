Глыба, упавшая с крыши в Пензе, стала причиной уголовного дела

Видео, снятое на регистратор припаркованного автомобиля, на котором запечатлено падение огромного куска наледи с крыши в центре города, заинтересовало следователей.

Кусок заледеневшего снега спикировал на тротуар в метре от девушки днем, 24 января. Прохожую спасло то, что она на несколько секунд остановилась, чтобы надеть маску. Жительница Пензы, как ни странно, невозмутимо отправилась дальше. А вот региональный следственный комитет счел, что недосмотр коммунальщиков может квалифицироваться как уголовное преступление.

На сайте ведомства 25 января сообщили, что по данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Пензы возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников управляющей компании по очистке крыши дома от снега и наледи. Расследование продолжается.