В Москве пьяный угонщик ранил пенсионера отверткой и протаранил Porsche

На севере столицы 23-летний ранее неоднократно судимый злоумышленник совершил целую серию преступлений, закончившуюся его задержанием, об этом в понедельник, 25 января, сообщили в МВД России.

По данным ведомства, преступник угнал автомобиль, припаркованный у магазина на Ленинградском шоссе. Известно, что он высадил из машины 69-летнего пенсионера, дожидавшегося супругу, отправившуюся за покупками, ранив его отверткой в руку.

Налетчик, находившийся в состоянии опьянения, вскоре попал в ДТП – на Петровско-Разумовской аллее ведомое им транспортное средство протаранило встречный Porsche Cayenne, после чего лихача скрутили подоспевшие полицейские.

В настоящее время рецидивист, уже заключенный под стражу, стал фигурантом уголовного дела по статье о разбое.