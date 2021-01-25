Россия не будет участвовать в лунном проекте Gateway

В ответ на сообщения прессы о том, что Россию якобы исключили из международной экспертной группы, где обсуждают создание окололунной станции, в Роскосмосе пояснили, что РФ нельзя исключить оттуда, куда она никогда не входила.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, Роскосмос готов продолжить консультации с США по тематике окололунной станции, но не планирует участвовать в создании Gateway.

Ранее стало известно, что российские специалисты исключены из экспертной группы по рассмотрению перспектив создания окололунной станции Gateway.

В 2017 году в Австралии Россией и США подписано соглашение о сотрудничестве по созданию международной окололунной станции.

Вопросы развития сотрудничества, выбор облика и выработка основных требований к станции изначально обсуждалась группой по исследованию возможностей МКС с участием представителей ЦНИИмаша, Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Роскосмоса.

В 2018 году появилась отдельная группа по данной тематике, в которой российские специалисты участвовали в качестве наблюдателей.