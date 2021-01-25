Окололунную станцию Gateway будут создавать без России

Представители российской космической отрасли не будут принимать участие в составе экспертной группы, которая занимается созданием окололунной станции. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Как сообщает РИА Новости, поводом для таких действий стало заявление российской стороны о ее недостаточном участии в проекте Gateway. Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам.

Создание станции на орбите Луны планируется в рамках американской программы. В 2017 году НАСА и "Роскосмос" подписали соглашение о совместной работе по проекту, но позднее Дмитрий Рогозин заявил, что нашей стороне отведена слишком малая роль. Российским специалистам доверили изготовить только шлюз для выхода в открытый космос. Рогозин считает, что проект должен быть осуществлен в равных пропорциях.