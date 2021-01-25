Без очков и с распущенными локонами: Тимошенко сменила имидж

Бывший премьер-министр Украины, народный депутат страны Юлия Тимошенко предстала публике в новом образе. Политик распустила волосы и сняла очки.

Тимошенко многим знакома своей "фирменной" прической — "коса-бублик". Политтехнолог Алесей Ситников несколько лет назад рассказал, что такой имидж политик выбрала для снижения собственной сексуальности. В конце 90-х ее якобы женщины-коллеги воспринимали как соперницу. Именно для строгости имиджа и был разработан консервативный образ Юлии.

Теперь на заседание Верховной рады Тимошенко пришла с распущенными на затылке волнистыми локонами. Кроме того, она сняла очки, в которых на протяжении последних лет появлялась на публике.

В ноябре прошлого года украинскому политику исполнилось 60 лет. С 1979 года она замужем за бизнесменом Александром Тимошенко.