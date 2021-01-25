Эвакуацию туристов, застрявших на подъемнике на Красной поляне, сняли на видео

В понедельник, 25 января, туристы оказались заблокированы на остановившейся канатной дороге G в зоне катания "Лаура" горно-туристического центра "Газпром" на Красной поляне.

Как сообщают местные СМИ, людям потребовалась помощь спасателей, которые эвакуировали более 100 человек, часть из которых пришлось снимать с помощью специального оборудования – очевидцы запечатлели на видео некоторые эпизоды этой операции.

После этого посетителей комплекса эвакуировали на снегоходах, никто из них не пострадал.

Возможные причины остановки кресельного подъемника пока не уточняются.