Сколари покинул "Крузейро" после трех месяцев работы

Луис Фелипе Сколари в понедельник, 25 января, покинул пост главного тренера футбольного клуба "Крузейро", выступающего в бразильской Серии "В".

Сколари проработал в стане "синих" всего три месяца. Под руководством 72-летнего специалиста "лисы" во всех турнирах одержали восемь побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Стоит отметить, что Сколари уже возглавлял "Крузейро" в начале 2000-х. Также специалист руководил лондонским "Челси", а также сборными Португалии и Бразилии. Под руководством Сколари пентакампеоны в 2002 году стали чемпионами мира, а в 2013-м одержали победу в Кубке конфедераций.