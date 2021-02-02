"Марсель" объявил об увольнении Андре Виллаш-Боаша

Пресс-служба французского футбольного клуба "Марсель" во вторник, 2 февраля, объявила об увольнении с поста главного тренера основной команды португальца Андре Виллаш-Боаша.

Несколькими часами ранее 43-летний специалист во время пресс-конференции, посвященной матчу 23-го тура Лиги 1 против "Ланса", заявил, что подал заявление об уходе из-за разногласий с руководством "бело-голубых".

"Это решение стало неизбежным из-за позиции и действий, которые наносят серьезный ущерб клубу и его сотрудникам, – говорится в заявлении "Марселя", посвященному увольнению португальца. – Комментарии, сделанные на пресс-конференции, недопустимы".

Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" в июле 2019 года. Под его руководством провансальцы во всех турнирах одержали 29 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.

До переезда во Францию специалист поработал в петербургском "Зените", в английских "Челси" и "Тоттенхэм", итальянском "Интере", португальском "Порту" и китайском "Шанхай СИПГ".