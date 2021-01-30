Дым коромыслом. Фанаты "Марселя" ворвались на клубную базу

Фанаты французского футбольного клуба "Марсель" ворвались на клубную тренировочную базу. Они забросали ее дымовыми шашками, петардами и фейерверками и требуют отставки президента клуба Жака-Анри Эйро.

Причиной прорыва активными болельщиками на базу является их недовольство последними результатами команды под руководством бывшего тренера "Зенита" Андре Виллаша-Боаша, ныне возглавляющего как раз "Марсель". Ему уже прочат скорейшую отставку.

Осенью 2020-го года команда была в числе лидеров, но с тех пор находится на грани вылета из зоны еврокубков. По итогам 20 туров чемпионата Франции марсельцы имеют в своем активе 32 очка и занимают шестое место.

На данный момент они также проиграли три матча подряд в Лиге 1. До этого они проиграли и Суперкубок Франции заклятому врагу – "Пари Сен-Жермен" (1:2).