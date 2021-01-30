Футболист "Марселя" ранен после атаки фанатами клубной базы

Защитник французского футбольного клуба "Марсель" Альваро Гонсалес получил ранение спины в результате нападения фанатов на клубную базу. Из-за беспорядков субботний матч команды в чемпионате Франции с "Ренном" отменен.

Напомним, что в субботу днем недовольные последними результатами команды поклонники "Марселя" забросали тренировочную базу дымовыми шашками и петардами. Одна из них и нанесла повреждение Гонсалесу, сообщает Get French Football. От разрыва пиротехнического изделия у него ранена спина.

Забрасыванием пиротехникой ультрас не ограничились – они ворвались на территорию базы с требованиями отставки президента "Олимпика" Жака-Анри Эйро. На стенах были также написаны призывы к увольнению главы клуба.

Вскоре к базе приехал спецназ, который установил порядок. Зафиксировано порядка 25 арестов.