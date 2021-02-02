Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера "Марселя"

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш во время пресс-конференции, посвященной матчу 23-го тура чемпионата Франции против "Ланса", объявил о своем желании покинуть клуб.

По словам 43-летнего специалиста, он не согласен со спортивной политикой руководства "бело-голубых", которые без его ведома подписали полузащитника Оливье Нтшама из "Селтика".

"Это было не мое решение. Это был тот футболист, которому я отказал в переходе, – заявил Виллаш-Боаш. – Я узнал о подписании, когда проснулся и зашел на официальный сайт клуба".

Виллаш-Боаш отметил, что уже подал заявление, но еще не получил ответа от Совет директоров: "Джентльменское соглашение о подписании игроков было нарушено. Мне не нужны деньги, я просто хочу уйти".

Португалец возглавил "Марсель" в июле 2019 года. Под его руководством "бело-голубые" во всех турнирах одержали 29 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.