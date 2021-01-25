В Тверской области обрушилось 140-летнее здание

Часть здания фабрики "Пролетарский Авангард" рухнула на улицу в Вышнем Волочке.

В последние полтора десятка лет здание не эксплуатировалось и было обесточено.

По информации МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

По утверждению краеведа Дениса Ивлева, обрушение было ожидаемым, поскольку два года назад со здания была "украдена крыша", а в последнее время выпиливались металлические фермы — каркас кровли.

Здание было основано в 1880 году купцом Козьмой Прохоровым, в советские времена на фабрике изготавливали текстильную продукцию, однако в 2005 году производство было свернуто и строение опустело.