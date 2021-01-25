25 января 2021 19:33

Титов согласился принять Путина к себе на работу

Российский политик и предприниматель Борис Титов прокомментировал слова президента страны Владимира Путина о занятии виноделием. Ранее глава государства пошутил, что мог бы стать его советником в данном деле.

Титов обратил внимание на то, что в мире, пожалуй, не найдется предпринимателя, который бы отказался принять Владимира Путина на работу. Особенно, подчеркнул бизнесмен, в области права президент очень хорошо знает винодельческую отрасль, поскольку подписывал закон об этой сфере деятельности. Соответствующий комментарий Бориса Титова опубликован в Instagram.

В понедельник, 25 января, во время встречи со студентами Владимир Путин прокомментировал расследование Алексея Навального. Глава государства сказал, что больше всего из видео его заинтересовало виноделие. Президент не исключил, что в будущем мог бы заниматься виноделием. У него как раз есть советник Борис Титов, являющийся владельцем "Абрау Дюрсо".

Стоит отметить, что после слов Владимира Путина акции винодельческой компании подорожали сразу на 11 процентов.

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