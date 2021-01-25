Путин не прочь заняться виноделием

Президент Владимир Путин рассказал, что в будущем мог бы заняться виноделием.

На встрече со студентами глава государства рассказал, что из всего, что было показано в фильме Алексея Навального, его заинтересовало только виноделие. По его мнению, это "очень хороший вид деятельности, благородный".

"Там один из моих знакомых хороших со своим партнером, партнер из жизни ушел, его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству, вот они занимаются небольшим предприятием", – сказал Путин.

В будущем он бы позанимался виноделием, но не как бизнесом, а как видом деятельности. У Путина есть советник Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо".

"Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права", – сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что его никогда не интересовал бизнес. Хотя он считает это хорошим занятием, особенно если думать о социальной стороне бизнеса, рабочих местах, достойной зарплате и развитии экономики. Также он напомнил о других президентах, которые являются крупными бизнесменами, – Дональде Трампе и Петре Порошенко.

Закончил свой ответ президент России словами: "Я не занимался этим бизнесом никогда".

На встрече со студентами президент также сказал, что "дворец в Геленджике" и все, что было показано в фильме оппозиционера, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.