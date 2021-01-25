В Петербурге умер спортивный комментатор Эрнест Серебренников

В понедельник, 25 января, скончался первый режиссер спортивных трансляций на ленинградском ТВ Эрнест Серебренников, об этом сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорта Петербурга.

Спортивный комментатор ушел из жизни после непродолжительной болезни. Ему было 84 года. Эрнест Наумович в 1959 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт, несколько лет работал в НИИ-400.

Свои соболезнования родным и близким журналиста уже выразил петербургский футбольный клуб "Зенит".

"Его репортажи, интервью всегда отличали глубина суждений, тонкий психологический подход к собеседнику. Эрнест Серебренников был учителем для многих поколений петербургских журналистов", – говорится в сообщении "сине-бело-голубых".

Напомним, Серебренников был автором рубрик и передач "Физкультура и спорт", "Стадион", "Спорт, спорт, спорт…", "Спортклуб", "Спортивные новости", также работал на трансляциях Олимпиады-80. Награжден медалью "Ветеран труда".