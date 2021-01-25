Бывший схимонах переведен в СИЗО для экс-сотрудников МВД

Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), обвиняемый по трем статьям УК РФ, переведен из "Матросской тишины" в следственный изолятор № 4 "Медведь", где содержатся в основном экс-сотрудники правоохранительных органов.

Как передает ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

По его словам, Сергий до "Матросской тишины" содержался в следственном изоляторе № 7, где объявил сухую голодовку в знак протеста против своего ареста.

Он был заключен под стражу столичным Басманным судом по обвинению в нарушении права на свободу вероисповедания, склонению к самоубийству и самоуправству.

65-летий Романов в 1975-79 годах служил в милиции инспектором уголовного розыска. В 1986 году был приговорен к 13 годам колонии по обвинению в убийстве, разбое и хищении государственного имущества.