Сергий прекратил голодовку, которую его адвокат назвала постом

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), находящийся в СИЗО, прекратил голодовку. Впрочем, адвокат отлученного от церкви священнослужителя Светлана Герасимова отметила, что это был пост, а не акция протеста.

"С сегодняшнего дня он пьет воду. Самочувствие нормальное", – сказала защитница Романова ТАСС.

Ранее сообщалось, что бывшего схимонаха, обвиняемого по трем уголовным статьям, перевели из СИЗО-7, где он содержался на карантине, в изолятор "Матросская тишина". Также сообщалось, что в знак протеста против уголовного преследования Романов отказался от пищи и воды, но во ФСИН эту информацию опровергли. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы тогда уточнили, что экс-схиигумен отказался от еды из-за поста.

Бывшего схимонаха задержали в конце декабря 2020 года. Решением Басманного суда Москвы Романов останется за решеткой до 28 февраля. Его обвиняют по статьям 148, 330 и 110.1 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", "Самоуправство" и "Склонение к самоубийству". В частности, речь идет об истязаниях детей на территории Среднеуральского женского монастыря, основанного Романовым. Обвиняемый вину не признает.