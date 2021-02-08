Экс-схиигумен Сергий останется в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест Николая Романова, известного как схиигумен Сергий, обвиняемого в ряде преступлений, в том числе склонении к самоубийству.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Таким образом решение Басманного суда Москвы об аресте отлученного от церкви бывшего монаха до 28 февраля 2021 года остается в силе.

Романов обвиняется в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Свою вину он не признает.

65-летий Романов в 1975-79 годах служил в милиции инспектором уголовного розыска. В 1986 году был приговорен к 13 годам колонии по обвинению в убийстве, разбое и хищении государственного имущества.