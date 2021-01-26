В Уссурийске неадекватную мать подозревают в убийстве 7-летней дочки

В квартире одной из уссурийских многоэтажек обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти. Перед этим ее 37-летняя мать закрыла замок изнутри, никого не пускала в дом и громко кричала из окна.

Как сообщают местные СМИ, женщина, кричащая из открытого окна пятиэтажки 23 января, сначала привлекала внимание прохожих. Что именно хотела донести до людей жительница дома, очевидцы не уточняют, но, услышав ее, они решили вызвать МЧС. Вместе со спасателями на место выехали полицейские и медики.

На звонки женщина не открывала, поэтому сотрудники экстренных служб приняли решения взломать дверь. В квартире они обнаружили не только хозяйку дома, которая находилась в неадекватном состоянии и нуждалась в медицинской помощи, но и тело 7-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Женщина оказалась мамой погибшей. Ее задержали по подозрению в совершении преступления и поместили в психиатрическую больницу.

По факту смерти ребенка региональными следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему". Ведется следствие.