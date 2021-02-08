Пьяная бабушка из Орска зарезала двухлетнюю внучку

Шестидесятилетнюю жительницу Оренбургской области задержали по подозрению в убийстве маленькой внучки, сообщили в региональном управлении СКР.

Мертвую девочку, которой было всего два с половиной года, около полуночи обнаружили около многоэтажки в Орске. На ее теле при осмотре были обнаружены многочисленные колото-резаные раны.

В квартире, где жила малышка, стражи порядка застали пьяную бабушку. Именно ее следователи подозревают в убийстве ребенка – якобы пенсионерка в нетрезвом виде зарезала внучку. Где в этот момент находилась ее мама и что толкнуло женщину на отчаянный шаг, остается неизвестным.

Возбуждены уголовные дела не только по факту убийства малолетнего, но и в связи с халатностью, повлекшей смерть человека.