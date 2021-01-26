Члены фитнес-клубов смогут вернуть деньги за абонемент

Заниматься спортом будет не только полезно, но и выгодно. Во вторник в Госдуме начинают рассматривать законопроект о налоговом вычете на абонементы в фитнес-клубы, бассейны и прочие спортивно-оздоровительные заведения.

"Законопроект об упрощенном порядке получения налоговых вычетов является очередным доказательством эффективной цифровизации деятельности налоговой службы. Благодаря расширенному обмену данных между ФНС, банками и другими организациями у государства появилась возможность упростить механизм возврата НДФЛ физическим лицам", – сказал партнер Департамента налогов и права Deloitte Антон Зыков

Налоговый вычет – это возможность вернуть ранее уплаченный НДФЛ. На него может претендовать любой человек, который живет в России минимум 183 дня в году, получает официальную зарплату и платит подоходный налог в размере 13 процентов. Вычеты делятся на пять групп. На первом этапе упростить порядок получения планируют по двум из них: имущественным и инвестиционным.

К имущественным относятся вычеты на покупку недвижимости и при погашении процентов по ипотеке. Его можно получить всего один раз. При этом есть лимиты на расходы, с которых будет исчисляться вычет. Для строительства и покупки жилья – это 2 миллиона рублей, для погашения процентов по ипотеке – 3 миллиона. Таким образом, в первом случае можно вернуть до 260 тысяч рублей, во втором – до 390 тысяч.

"В данном случае речь идет об упразднении формы 3 НДФЛ, это необходимость отчитываться о покупке имущества, деньги, потраченные на покупку недвижимости будут подлежать автоматическому декларированию через личный кабинет. Тоже самое касается и индивидуальных инвестиционных счетов. Налоговики сами будут отслеживать правильность заполнения документов в электронном виде. И в личном кабинете нужно будет указать только счет, на который нужно будет вернуть налоговый вычет", – пояснил руководитель аудиторской компании "Градиент Альфа" Павел Гагарин.

Что касается индивидуальных инвестиционных счетов – налоговый вычет можно получить один раз в год, и составляет он максимум 52 тысячи рублей. Для этого ИИС необходимо пополнить на 400 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что такая опция делает этот счет в первую очередь для начинающих инвесторов куда более привлекательным, чем брокерский.

"Для людей, которые вкладывают на ИИС какие-то сбережения, это просто идет, как альтернатива депозиту, это действительно может быть интересно. Суммы при небольших вложениях окупаются этим вычетом", – отметил партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек.

Но есть один нюанс, о котором не стоит забывать. Для получения налогового вычета нужно выполнить условие – не выводить средства со счета в течение трех лет. Если же инвестор уже успел вернуть налог и после этого решил счет закрыть – полученные деньги нужно будет возвратить государству.

Помимо обсуждения упрощения процедуры получения налоговых вычетов, в Госдуме в первом чтении рассмотрят еще одну инициативу Минфина – введение нового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Он будет относится к социальной группе. До этого в ней было предусмотрено пять категорий, в том числе по расходам на обучение, лечение и покупку медикаментов.

Совокупная сумма по этим направлениям, за которую можно получить вычет, составляет 120 000 рублей. Таким образом вернуть можно максимум 15 600 рублей – то есть 13 процентов от этой суммы.

Так государство призывает все больше людей заниматься спортом.