В Бурятии пьяный клиент грозился взорвать АЗС

На заправку в поселке Селенгинск утром, 26 января пришел не совсем трезвый мужчина. После предъявления невнятных требований он достал из кармана предмет похожий на гранату и пообещал устроить взрыв.

Сотрудники Росгвардии Кабанского района получив тревожный сигнал с АЗС, который отправила сотрудница торговой точки, незамедлительно выдвинулись на место. Несостоявшегося террориста сотрудники вневедомственной охраны задержали на выходе из павильона. Он был доставлен в участок.

В полиции выяснилось, что 60-летний хулиган пытался напугать персонал заправки флаконом из-под одеколона, выполненным в форме гранаты. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет определено, какого наказания заслуживает любитель острых ощущений.