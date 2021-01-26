В Псковской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть жертвы

Утром во вторник, 26 января, в Островском районе Псковской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщают местные СМИ, на трассе Санкт-Петербург – Невель легковой автомобиль Ford столкнулся с микроавтобусом Mercedes. По предварительным данным, транспортные средства двигались навстречу друг другу.

Один из пострадавших скончался на месте ДТП. По уточненной информации, еще четверо участников аварии получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время в обстоятельствах фатального инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.