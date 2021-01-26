Украина пустит на свою территорию иностранных военных

Верховная рада Украины приняла законопроект, который разрешает иностранным военным участвовать в международных учениях на территории страны, сообщат агентство ТАСС.

Уточняется, что в 2021 году на Украине запланированы несколько крупных маневров. Среди них совместные с США Sea Breeze и Rapid Trident, украино-британские Cossack Mace и Warrior Watcher, также учения с Румынией и Польшей.

Украинскому бюджету эти учения обойдутся в 38 миллионов гривен, или 1,4 миллиона долларов.

Напомним, законопроект о допуске иностранных военных на территорию Украины принимается ежегодно с 2014 года.