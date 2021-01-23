Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов

Очередная, уже пятая с 2014 года, группа литовских военных инструкторов 23 января отбыла на Украину. Инструкторы займутся обучением и подготовкой украинских военнослужащих.

Как пояснило Минобороны Литвы, Вильнюс самостоятельно и во взаимодействии с союзниками по НАТО помогает Киеву в реализации военной реформы, внедрении в украинской армии западных стандартов.

В литовское подразделение, которое будет работать на Украине, входят представители Добровольческих сил охраны Литвы, штаба по управлению военными доктринами, авиабазы ВВС республики и инженерного батальона. Численность группы не называется.

В рамках программы военной помощи Киеву, запущенной в 2014 году, Литва также принимает представителей Украины для обучения в своих центрах военной подготовки. Вильнюс финансирует и учебу украинцев в Балтийском военном колледже в эстонском Тарту. Кроме того, Литва поставляла Украине оружие и боеприпасы советского производства, снятые с вооружения в республике, пишет ТАСС.