США могут увеличить военный контингент на Украине

Вооруженные силы США могут при необходимости увеличить количество своих солдат, которые постоянно находятся на Украине, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на встрече с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Глава украинского правительства попросил Штаты расширить программу подготовки военнослужащих ВСУ, пишет агентство РИА Новости.

Ранее Квин заявила, что Вооруженные силу Украины – одни из самых боеспособных в Европе. Также временный поверенный уверена, что Киев не устраивает провокаций в Донбассе.