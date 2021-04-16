Американский дипломат обвинила Россию и похвалила Украину

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, будто Россия накапливает войска у границы с Украиной и проводит дезинформационную компанию. По мнению дипломата, Киев не устраивает никаких провокаций.

"На самом деле, Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугиваний и агрессии со стороны России", – считает Квин.

Американка уверена, что в 2021 году Украина сделала многое для верховенства права, развития экономики и борьбы с коррупцией, а ВСУ стали одними из самых боеспособных в Европе.

Квин отметила, что Штаты и дальше будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, пишет агентство "Интерфакс". Если Россия начнет действовать необдуманно и агрессивно, то это будет иметь последствия, добавила временная поверенная.

Между тем Донецка народная республика потребовала провести экстренное заседание подгруппы по безопасности в Минске. Причиной стал очередной обстрел со стороны ВСУ, при котором погиб мирный житель.