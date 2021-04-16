ДНР инициировала экстренное заседание подгруппы по безопасности

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) инициировали созыв заседания подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Экстренно провести заседание решили после гибели местного жителя в результате обстрела, произведенного с украинской стороны.

На заседании планируется согласовать "модальность взаимодействия в рамках координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня". Провести его предложено в ближайшую удобную для всех участников дату, передает ТАСС.

Ранее 16 апреля сообщалось, что украинские военные продолжили обстреливать мирные районы Донбасса. Власти Украины при этом заверяют, что на востоке страны все спокойно, тогда как руководство ДНР заявляет о смертях среди гражданского населения.

Комментируя обстановку в регионе, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе снизилось. Однако, по его словам, это не повод успокоиться и перестать следить за ситуацией.