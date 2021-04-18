США отказали Украине в дополнительной подготовке солдат

В планах Европейского командования США нет увеличения программ подготовки украинских солдат. Американцы продолжат тренировать ВСУ по уже существующим программам. Об этом РИА Новости сообщила представитель армии США майор Моника Комо.

По словам представителя, с Украиной, как и другими союзниками США, военная подготовка проводится на регулярной основе. К примеру, учения Defender Europe 2021.

В свою очередь, премьер Украины Денис Шмыгаль ранее рассказал, что Киев попросил Вашингтон расширить программу обучения ВСУ инструкторами из США.