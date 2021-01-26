"Я стоял на стреме": Ефим Шифрин вспоминает, как спасал Виктюка от КГБ

Когда-то еще студента Ефима Шифрина из всего курса выделил знаменитый режиссер Роман Виктюк, а потом дал ему главную роль в своем спектакле. Но выдающегося театрального режиссера и известного артиста эстрады связывала не только работа в театре. Об этом Ефим Шифрин рассказал Борису Корчевникову в эфире телеканала "Россия 1".

"Виктюк не чувствовал никогда никакой опасности и того, что он может представлять какой-то интерес для государственных органов. Его часто приглашали зарубежные посольства. Он ставил, что хотел. Его спектакли часто закрывали. Однажды он звонит мне обеспокоенный и говорит, что у него на определенный час назначена встреча с двумя представителями комитета", – вспоминает Шифрин.

Режиссер объяснил, что главная задача Шифрина будет заключаться в том, чтобы "просто стоять на стреме" и в нужный момент позвонить драматургу Рощину, который, пользуясь своими связями, начнет спасать Романа Григорьевича. "Это сцена, конечно, из детективного фильма, потому что действительно к определенному часу подъехала машина. Там стояла булочная такая на Красносельской. Оттуда вышли двое человек в штатском, о чем-то долго разговаривали с Романом. А потом отстали от него. Видимо по тому, что в одном из них Виктюк узнал человека, который все время «пасся» на спектаклях студенческого театра университета. О чем он ему и сказал", – уточнил артист.

В тот вечер помощь драматурга Михаила Рощина не пригодилась, но втроем они все-таки отметили это спасение: "Сейчас это звучит как сказки. Нынешнему поколению очень трудно объяснить, что такое эти последние годы застоя".