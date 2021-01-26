Стрелявшего по кошкам мужчину задержали на юго-востоке Москвы

На юго-востоке задержали мужчину, который расстреливал дворовых кошек из пневматического оружия. Одно животное погибло, еще одно находится в ветеринарной клинике, сообщили в столичном управлении МВД.

Точно известно о двух случаях стрельбы. Первый раз 31-летний москвич начал палить из окна своей иномарки на улице Гарибальди, тогда пострадала одна кошка. Спустя несколько дней он же обстрелял животных у дома на улице Архитектора Власова, где и был замечен местным жителем. Одна из кошек нападения не пережила.

Мужчине грозит до трех лет в колонии по статье "Жестокое обращение с животными". До суда его отпустили, взяв обязательство по первому требованию явиться в полицию.